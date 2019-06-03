У Нью-Йорку пройшла акція за свободу жіночих сосків в інтернеті: фото 18+

2 червня в Нью-Йорку 125 оголених людей лягли перед офісом Facebook і Instagram. Протестувальники вимагали від компаній скасувати цензуру жіночих сосків. Прикривалися учасники акції "законними" фотографіями чоловічих сосків, які не блокують у соцмережах.

Акцію організував фотограф-нудист Спенсер Тунік спільно з Національною коаліцією проти цензури. Знімки події Тунік представив як частину кампанії #WeTheNipple, яка бореться за рівні права серед фотографій чоловічих і жіночих сосків.

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Координатори акції хочуть, щоб соцмережі дозволили публікувати оголені знімки художникам і фотографам.

Якщо Facebook і Instagram хочуть стати платформою для людей мистецтва, вони повинні прибрати заборону на оголення, яка шкодить художникам, які працюють з людським тілом, – розповіли організатори.

Детальніше про блокування оголених фото Facebook написав на сторінці "Норми спільноти". Ось що зазначено в графі з обґрунтуванням політики: "Ми забороняємо публікувати зображення оголеного тіла або статевих актів, оскільки частина людей у нашому суспільстві може вважати такий контент образливим". Далі Facebook пише, що дозволяє подібний контент, якщо він публікується в "освітніх, гумористичних або сатиричних цілях".

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