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У центрі Лондона з'явився паб для нудистів
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Пабу Coach & Horses офіційно надали нудистську ліцензію, і тепер клієнти і персонал можуть перебувати у барі абсолютно голими.
Для багатьох посидіти в одному з найстаріших і жвавих пабів з пінтою пива в руці – №1 у списку обов'язкових справ у Лондоні. Тепер це можна зробити і голяка.
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Coach & Horses розташований у жвавому лондонському районі Сохо, і недавно закладу була офіційно надана нудистська ліцензія, що дозволяє клієнтам і персоналу бару оголювати все тіло. Господар Аластер Чоат каже, що все це частина атмосфери, яку він хоче підтримувати в своєму пабі і в суспільстві в цілому.
The Coach & Horses колись прославився тим, що належить "найгрубішому лондонському господареві" Норману Балон. Він знаходиться під управлінням Аластера Чоата з 2006 року. За словами Аластера, за останні 13 років він перетворив заклад на перший лондонський паб для веганів і вегетаріанців.
Чоат і його донька Холлі відродили традиційні лондонські паби і прагнуть підтримувати те, що вони називають "богемною атмосферою, настільки улюбленою письменниками, журналістами, акторами і художниками". Тепер вони вітають і оголених гостей.
Оголені ночі
Все почалося з голого календаря, створеного Чоатом і його співробітниками, щоб зібрати кошти для кампанії по боротьбі з прийдешнім поглинанням з боку Fuller's – лондонській пивоварні, яка володіє пабом з 2011 року і не планує продовжувати оренду Чоата.
Співробітники і завсідники пабу були залучені в розробку, і Coach & Horses таки випустив 16-місячний календар, 10% прибутку від продажу якого направили до британського благодійного центру Centrepoint.
Коли був запущений календар, паб Чоут наповнили дзвінки натуристів з усього світу. Всі вони цікавилися, чи приймає паб нудистів. Так з'явилася ідея організовувати в пабі "оголені ночі". Щоб здійснити її, паб повинен був отримати дозвіл від місцевої влади. Це схоже на ліцензію, необхідну для розважальних закладів для дорослих.
Аластер пояснив, що голяка в пабі можна буде перебувати не завжди, а в певний, заздалегідь узгоджений час. Перша ніч для нудистів відбудеться в червні, і господар уже приймає дзвінки від охочих роздягтися і випити пива у центрі Сохо.
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