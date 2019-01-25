У Нью-Йорку пентхаус продали за рекордну суму

Власником апартаментів площею 2230 квадратних метрів став Кен Гріффін.

У четвер, 24 січня, стало відомо, що пентхаус в одному з хмарочосів в центрі Нью-Йорка продали за рекордну в історії США суму. Як з'ясувалося, засновник одного з найбільших американських інвестиційних фондів Кен Гріффін заплатив за апартаменти площею 2230 квадратних метрів 238 мільйонів доларів.

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Продано апартаменти за рекордні 238 мільйонів доларів

Як повідомляється, раніше хедж-фонд Citadel відкрив офіс на Манхеттені, щоб розширити свою присутність в Нью-Йорку. В результаті Гриффину знадобилося місце для відпочинку, яке розташовувалося б неподалік від нового офісу. У підсумку вибір мільярдера і впав на пентхаус за 238 мільйонів доларів.

До речі, попередній рекорд для американського ринку нерухомості встановив фінансист Баррі Розенстайн, купивши в 2014 році будинок на острові Лонг-Айленд, розташованому в передмісті Нью-Йорка, за 137 мільйонів доларів.

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