Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото

Креативні працівники архітектурного бюро Tham & Videgard Arkitekter вирішили додати кольорів до похмурого Стокгольма. Так з'явився проект апартаментів з яскравими барвами, де за основу було взяти сезонні зміни кольору листя на деревах, які можна побачити з віка. Відтак, вся квартира сповнена брав від сірого до зеленого, жовтого і червоного. До того ж, фахівці створили своєрідну мозаїку завдяки дерев'яним планкам. Виглядає справді позитивно, навіть якщо за вікном дощить.

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Джерело всіх фото: Ake E:son Lindman

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