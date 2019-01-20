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Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото

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Яскрава квартира у Стокгольмі - фото 1
Яскрава квартира у Стокгольмі / the PhotoPhore

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото

Креативні працівники архітектурного бюро Tham & Videgard Arkitekter вирішили додати кольорів до похмурого Стокгольма. Так з'явився проект апартаментів з яскравими барвами, де за основу було взяти сезонні зміни кольору листя на деревах, які можна побачити з віка. Відтак, вся квартира сповнена брав від сірого до зеленого, жовтого і червоного. До того ж, фахівці створили своєрідну мозаїку завдяки дерев'яним планкам. Виглядає справді позитивно, навіть якщо за вікном дощить.

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Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302341

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302342

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302343

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302344

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302345

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302346

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302347

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302348

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302349

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302350

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302351

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302352

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302353

Архітектори створили незвичайну квартиру в Стокгольмі: яскраві фото - фото 302354

Джерело всіх фото: Ake E:son Lindman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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