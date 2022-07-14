На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Іспанії буде безплатний проїзд у потягах: з чим це пов'язано
-
- 42
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, повідомив, що в Іспанії вирішили зробити безплатний проїзд у потягах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці такого рішення!
Від 1 вересня 2022 року в Іспанії планують зробити безплатний проїзд у потягах. Це стосується потягів державної компанії Renfe. Про це повідомляє видання CNN.
І ще: Дмитро Комаров продав свій рідкісний спорткар: скільки грошей виручив на допомогу для ЗСУ
Відомо, що квитки будуть безплатними до кінця 2022 року.
Таке рішення зумовлене паливною кризою та зростанням цін на енергоносії та пальне. Керівництво країни у такий спосіб хоче забезпечити громадян можливістю щоденних поїздок. Саме потяги обрали, як "безпечний, надійний, комфортний, економічний та стійкий" транспорт.
Це рішення стосується приміських потягів, тобто поїздок на середні та короткі відстані. Якщо ви плануєте далекий маршрут, то доведеться платити.
До теми: Як не угробити машину на розбитій дорозі: секрети й нюанси їзди ямами
- 14 липня
-
20:56"І так буде з кожним": Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео
-
20:2115 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:51Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
18:50Зовсім не старіє: Наталі Портман захопила новою фотосесією
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:24Як не отруїтися: базові правила безпечного харчування
-
17:53У Лондоні посеред Темзи з'явився "острів": що трапилось
-
17:25Військовий облік жінок лише за згодою: пояснення Генштабу
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
16:22Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти
-
15:50Так психіка захищає від стресу: несподівані ознаки, на які варто звернути увагу
-
15:21Відтепер на сайті "Укрзалізниці" можна дізнатися про потяги, які їдуть за кордон
-
14:51Температурні контрасти та дощі: прогноз погоди в Україні 15 липня
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:23У центрі Львова відбудеться благодійний концерт "Команди А"
-
13:55У Іспанії буде безплатний проїзд у потягах: з чим це пов'язано
-
13:23Ліза Глінська розповіла, як готувати солоні оладки: 3 прості рецепти
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
12:24Кіану Рівз дебютував як автор коміксу: доступна й українська версія
-
11:53Воїни світла: гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав свій хіт українською
-
11:23Оголосили номінантів премії Еммі 2022: повний перелік
-
10:54Салат з кабачків: рецепт літнього перекусу за 5 хвилин
-
10:20Як правильно видаляти файли: пояснення експертів
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
- 14 липня
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
- 13 липня
-
18:30Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео
-
13:28Щось не сходиться: Педан розкритикував Єфросиніну та Полякову за шоу російською
-
11:22Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"
-
09:57Нові правила отримання посвідчення водія: фейки, які ширяться в мережі
- 12 липня
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
- 11 липня
-
18:30Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ
-
14:22Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті
-
12:30У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео
-
10:18Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
- 10 липня
-
18:26"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+
-
15:26Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів
-
13:19Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні
-
09:19Невідомі винаходи Тесли, які би кардинально змінили світ
- 09 липня
-
18:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото
-
10:15Coldplay українською заспівали "Обійми" під час концерту у Варшаві – відео
- 08 липня
-
18:30Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми