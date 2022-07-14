У Іспанії буде безплатний проїзд у потягах: з чим це пов'язано

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, повідомив, що в Іспанії вирішили зробити безплатний проїзд у потягах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці такого рішення!

Від 1 вересня 2022 року в Іспанії планують зробити безплатний проїзд у потягах. Це стосується потягів державної компанії Renfe. Про це повідомляє видання CNN.

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Відомо, що квитки будуть безплатними до кінця 2022 року.

Таке рішення зумовлене паливною кризою та зростанням цін на енергоносії та пальне. Керівництво країни у такий спосіб хоче забезпечити громадян можливістю щоденних поїздок. Саме потяги обрали, як "безпечний, надійний, комфортний, економічний та стійкий" транспорт.

Це рішення стосується приміських потягів, тобто поїздок на середні та короткі відстані. Якщо ви плануєте далекий маршрут, то доведеться платити.

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