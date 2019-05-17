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У Нью-Йорку на аукціоні продали сталевого кролика за шалені гроші
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Сталева скульптура "Кролик", створена художником Джеффом Кунсом, продана на торгах аукціонного дому Christie's в Нью-Йорку за неймовірно великі гроші.
Ціна продажу скульптури "Кролик" на аукціоні Christie's становила 91 мільйон доларів. Це рекордна сума, яку віддали за прижиттєву роботу художника. Покупцем став арт-дилер Боб Мнучін, батько нинішнього міністра фінансів США Стівена Мнучіна, який брав участь в торгах від імені свого клієнта.
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Скульптура, спочатку оцінена у 50-70 мільйонів доларів, була однією з робіт, виставлених на продаж на аукціоні сім'єю покійного магната Семюела Ньюхаус. Джефф Кунс створив метрову скульптуру "Кролик" у 1986 році. Ньюхаус купив його в 1992 році приблизно за 1 мільйон доларів, що на ті часи було великою сумою.
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