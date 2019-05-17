Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

У Нью-Йорку на аукціоні продали сталевого кролика за шалені гроші

  • 28
Скульптуру "Кролик" продали за 91 млн - фото 1
Скульптуру "Кролик" продали за 91 млн / washingtonpost

Сталева скульптура "Кролик", створена художником Джеффом Кунсом, продана на торгах аукціонного дому Christie's в Нью-Йорку за неймовірно великі гроші.

Ціна продажу скульптури "Кролик" на аукціоні Christie's становила 91 мільйон доларів. Це рекордна сума, яку віддали за прижиттєву роботу художника. Покупцем став арт-дилер Боб Мнучін, батько нинішнього міністра фінансів США Стівена Мнучіна, який брав участь в торгах від імені свого клієнта.

І ще: Названі найдорожчі пам'ятки світу: доведеться розщедритися

У Нью-Йорку на аукціоні продали сталевого кролика за шалені гроші - фото 328073

Скульптура, спочатку оцінена у 50-70 мільйонів доларів, була однією з робіт, виставлених на продаж на аукціоні сім'єю покійного магната Семюела Ньюхаус. Джефф Кунс створив метрову скульптуру "Кролик" у 1986 році. Ньюхаус купив його в 1992 році приблизно за 1 мільйон доларів, що на ті часи було великою сумою.

У Нью-Йорку на аукціоні продали сталевого кролика за шалені гроші - фото 328072

Читайте також: Покинута посеред поля: у США знайшли колекцію Ferrari

Джерело: christies
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 625
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1346
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1471478
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ