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Названі найдорожчі пам'ятки світу: доведеться розщедритися

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Як знімали фільм Гаррі Поттер - фото 1
Як знімали фільм Гаррі Поттер / Arouisse.com

Опубліковано список найдорожчих пам'яток світу за вартістю вхідного квитка. Більшість з них – у Великобританії і США.

Перше місце в рейтингу займає лондонська студія Warner Bros. The Making of Harry Potter. Шанувальникам Гаррі Поттера доведеться заплатити за квитки до 58,57 долара (понад 1,500 гривень).

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Warner Bros. The Making of Harry Potter - фото 327873
Warner Bros. The Making of Harry Potter

На другому місці китайський Голлівуд: найбільша з відвідуваних студія Hengdian World Studios. Квитки коштуватимуть відвідувачам 57,48 долара з людини. Трохи дешевше (55,65 долара) обійдеться туристам відвідування найвищої у світі будівлі Бурдж-Халіфа в ОАЕ.

Бурдж-Халіфа - фото 327874
Бурдж-Халіфа

У ТОП-5 увійшли лондонський Музей воскових фігур Мадам Тюссо (45,58 долара) і музей шпигунства Spyscape в Нью-Йорку (42,24 долара). Також до рейтингу увійшов тематичний парк, заснований на кінофільмі про тролів, Trolls: The Experience (Нью-Йорк). Квиток обійдеться у 39,80 долара.

Музей воскових фігур Мадам Тюссо - фото 327875
Музей воскових фігур Мадам Тюссо

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Джерело: tripadvisor
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