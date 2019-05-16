Покинута посеред поля: у США знайшли колекцію Ferrari

На сайті Silodrome з'явилася розповідь про кинуту в полі колекцію Ferrari. Автомобілі належать колись успішному адвокату, котрий через хворобу не зміг оплатити їх зберігання у закритому ангарі.

Спочатку власник машин збирав "Корвети", але потім перемкнувся на європейські автомобілі.

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Усього він купив 13 автомобілів Ferrari: Testarossa, 308 Quattrovalvole, 400i, 328 і 348 і Mondial. У 2011-2012 році у нього діагностували серйозне захворювання, тому він попросив за плату перемістити всі машини в ангар, що охороняється.

Через погіршення самопочуття адвокат пропустив кілька платежів і всі автомобілі викотили на розташоване по сусідству з ангаром поле. Навіть після отримання оплати їх не повернули до ангара. Поки тривала судова тяганина, Ferrari залишалися в полі і лише недавно сім'я колекціонера вступила в спадщину. З 13 автомобілів два безслідно зникли, інші планують відреставрувати і продати.

У 2017 році в полі неподалік міста Хадбарндерсфілда, Англія, знайшли Ferrari 488 GTB. Суперкар, ймовірно, кинули після аварії, адже у нього було відсутнє переднє крило та бічне дзеркало заднього виду, а також був пошкоджений обвіс.

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