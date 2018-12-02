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Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу
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Лише про цього лондонського продавця фруктів пишуть модні видання, а на його Instagram підписані більше 30 тисяч людей!
58-річний батько трьох дітей Ленc Волш працює продавцем фруктів. Але він не такий продавець, яких ми звикли бачити на вулиці, а справжня ікона стилю.
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У його колекції одягу більше 50 лімітованих речей бренду Supreme. Ленс визнає, що ніколи не думав, що стане іконою стилю, але з дитинства цікавився модою. "Моя мама працювала прибиральницею в магазині одягу з кашеміру на Бонд-стріт, тому у мене в гардеробі завжди були кашемірові шкарпетки і джемпери. Коли у тебе з дитинства з'являється смак, навряд чи ти захочеш потім носити Marks & Spencer. Так все і почалося..."
Одного разу чоловіка помітив лондонський фотограф Бен Евін, який часто знімає стильно одягнену молодь, і став фотографувати любителя Supreme щотижня. Знімки Ленса розлетілися по мережі, про нього стали писати модні видання.
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