Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу

  • 16
У колекції одягу чоловіка більше 50 лімітованих речей бренду Supreme - фото 1
У колекції одягу чоловіка більше 50 лімітованих речей бренду Supreme / kenh14

Лише про цього лондонського продавця фруктів пишуть модні видання, а на його Instagram підписані більше 30 тисяч людей!

58-річний батько трьох дітей Ленc Волш працює продавцем фруктів. Але він не такий продавець, яких ми звикли бачити на вулиці, а справжня ікона стилю.

І ще: Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку

У його колекції одягу більше 50 лімітованих речей бренду Supreme. Ленс визнає, що ніколи не думав, що стане іконою стилю, але з дитинства цікавився модою. "Моя мама працювала прибиральницею в магазині одягу з кашеміру на Бонд-стріт, тому у мене в гардеробі завжди були кашемірові шкарпетки і джемпери. Коли у тебе з дитинства з'являється смак, навряд чи ти захочеш потім носити Marks & Spencer. Так все і почалося..."

Одного разу чоловіка помітив лондонський фотограф Бен Евін, який часто знімає стильно одягнену молодь, і став фотографувати любителя Supreme щотижня. Знімки Ленса розлетілися по мережі, про нього стали писати модні видання.

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292722

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292723

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292724

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292725

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292726

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292727

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292728

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292729

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292730

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292731

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292732

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292733

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292734

Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу - фото 292735

Читайте також: Блогер наочно показала стандарти жіночої краси у різні епохи

Джерело: kenh14
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
  • Вчора, 11:15
  • 919
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10920
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 842551
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози