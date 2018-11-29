Мережу здивувало льодове поле: відеофакт

Користувачі не можуть відвести погляд від відео, на якому крига скувала рослини, а водойма зміліла.

На платформі Reddit користувач з ніком adogepepe поділився вражаючим відео з крижаною водоймою, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис побачили понад 38 тисяч разів, а ще понад 600 коментарів. Річ у тому, що лід залишився, а вода зійшла, тому на записі виглядає доволі моторошно. Користувачі навіть відзначили, що на цьому місці можна знімати якісь трилери або фільми жахів.

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