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Мережу здивувало льодове поле: відеофакт

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Мережу здивувало льодове поле: відеофакт - фото 1

Користувачі не можуть відвести погляд від відео, на якому крига скувала рослини, а водойма зміліла.

На платформі Reddit користувач з ніком adogepepe поділився вражаючим відео з крижаною водоймою, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис побачили понад 38 тисяч разів, а ще понад 600 коментарів. Річ у тому, що лід залишився, а вода зійшла, тому на записі виглядає доволі моторошно. Користувачі навіть відзначили, що на цьому місці можна знімати якісь трилери або фільми жахів.

І ще: Карпати засипало снігом: фото і відео

the ice stayed, but the water left ... from r/Damnthatsinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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