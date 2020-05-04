Собаки теж діти: кумедне відео підкорює мережу

Кожен власник собаки знає, що це не лише віддані друзі, а й ще ті дітлахи. Їм також хочеться розважатись навіть тоді, коли їхні розміри вже не надто дозволяють це робити. І пухнастий герой цього відео також не виключення.

На платформі Reddit користувач з ніком jim_par поділився кумедним відео з собакою, яке за лічені години піднялось у тренди. Смішний ролик з татусем, донькою та домашнім улюбленцем зібрав понад 24 тисячі переглядів та майже 200 коментарів.

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А все тому, що записі можна побачити, як батько весело підкидає доньку. Це помічає собака і теж проситься на руки. Хіба ж можна відмовити цьому кудлатому другу? Можна впевнено сказати, що цей чоловік двічі батько.

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