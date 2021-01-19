Чому макаки на Балі полюють за гаманцями туристів

Спостереження за макаками на острові Балі показали, що хвостаті розуміються на цінних речах. Злодюжки полюють за електронікою і гаманцями туристів, щоб повернути їх за винагороду.

Дослідники протягом 273 днів вели зйомку у популярній пам'ятці острова Балі, храмі Улувату. Як виявилося, тварини були здатні визначати, які речі цінують туристи найбільше і вважали за краще красти саме їх.

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Особливою популярністю користувалися гаманці, телефони і окуляри. А от менш цінні предмети, наприклад шпильки для волосся або порожні сумки для фотоапаратів, викликали у макак набагато менший інтерес. Награбоване мавпи міняли на їжу. При цьому торг за цінний предмет міг тривати по кілька хвилин. Одного разу туристу довелося 17 хвилин умовляти макаку повернути його речі. Не надто цінні предмети мавпи повертали швидко і за невелику винагороду.

Дослідники відзначають, що мавпи вчаться такій поведінці протягом усієї юності, аж до чотирирічного віку. Цим трюкам вони вчаться у родичів, і такі "традиції" зберігаються протягом поколінь.

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