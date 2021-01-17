У Китаї показали унікальну панду-альбіноса (відео)

Китайський заповідник зняв на відео панду з незвичайним забарвленням, адже вона абсолютно біла. Поки відомо лише про одну таку тваринку!

Працівники заповідника Волун у китайській провінції Сичуань опублікували відео з унікальною білосніжною пандою.

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Вперше учені натрапили на неї у травні 2019 році і вона стала єдиною пандою-альбіносом, про яку відомо науковцям до сьогодні. Спеціалісти відзначають, що їй близько трьох років, вона абсолютно здорова та самостійна. А на ролику можна побачити, як тваринка пробирається лісом поблизу камери.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. pic.twitter.com/iLbX1DvcTB — China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2021

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