У Нью-Йорк привезли головну новорічну ялинку з сюрпризом: він дуже милий

У Нью-Йорк привезли різдвяну ялину, яку поставлять на площі біля Рокфеллер-центру. Це головний новорічний атрибут для американців. Дерево підбирають протягом року у багатьох штатах. Ялина має бути високою і пишною – церемонія її запалювання транслюється на всю країну у передачі NBC.

Як виявилося, разом з ялиною цьогоріч приїхав нелегальний пасажир: маленький сичик. Про це пише Huffpost.

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Пернатого виявив співробітник транспортної компанії, яка займалася доставкою дерева. Його дружина зв'язалася з організацією Ravensbeard, яка займається захистом дикої природи, і розповіла про незвичайну знахідку.

Сичик проїхав приблизно 270 кілометрів. Він провів у дорозі приблизно три доби. Весь цей час він не пив і не їв.

Центр Ravensbeard забрав птаха. Фахівці нагодували та напоїли його, а також відправили на медогляд і рентген. Судячи з усього, пернатому "зайцю" досить затишно в компанії зоозахисників, але вже у вихідні його випустять на волю.

У Ravensbeard його назвали Рокфеллером.

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