У Новій Зеландії вибрали птаха року: ним став пернатий, який прикидається кущем

Організатори традиційного у Новій Зеландії конкурсу "Птах року" підбили підсумки поточного онлайн-голосування. Цьогоріч перше місце завоював какапо – папуга, який веде нічний спосіб життя і ховається від хижаків, маскуючись під кущ.

Какапо відрізняється від інших папуг: його представники найважчі серед папугоподібних. До того ж вони єдині розучилися літати в ході еволюції.

Це цікаво: У Чорнобилі показали птаха-водолаза, який зазвичай живе біля моря

Зауважимо, що це перший вид, який визнали "Птахом року" вдруге. Папуги какапо важать до чотирьох кілограмів, виростають до 60 сантиметрів у довжину і живуть приблизно 60 років.

Какапо перебуває на межі вимирання: раніше ці птахи жили на території всієї Нової Зеландії, а тепер – тільки на островах, де немає хижаків. Ці птахи розмножуються повільно, але все ж роблять успіхи: зусиллями зоозахисників їх популяція зросла з 50 особин у 1990-х роках до 213 особин сьогодні.



Какапо – папугоподібний, який у ході еволюції розівчився літати

Голосування за титул "Птахи року" проходить Нової Зеландії з 2005 року. Змагання 2020 року стало унікальним, тому що в нього вперше втрутилися: організатори помітили, що хтось відправив з одного IP 1500 підроблених голосів за малого плямистого ківі, тим самим виводячи птицю на перше місце. Фейкові голоси видалили.

Читайте також: Щоночі до будинку канадця приходять дикі єноти: причина вас зворушить до сліз