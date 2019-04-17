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У нову GTA VI зможуть зіграти не всі: відома причина
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Sony лише недавно заявила про PlayStation наступного покоління, а в мережі вже щосили пліткують про те, які ж ігри вийдуть на новий пристрій. І тут просто не могло обійтися без Grand Theft Auto VI: продовження культової серії чекають не перший рік.
Деякі журналісти вважають, що Rockstar має намір втілити у реальність мрії тисяч геймерів, а допоможе їй у цьому саме виробник PlayStation. Щоправда, зажадає за це плату: ексклюзивність.
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За даними журналістів, Sony заплатила Take-Two Interactive значну суму, щоб Grand Theft Auto VI протягом місяця після релізу була ексклюзивом PlayStation 5. За даними інсайдера, події шостої частини гри розгорнуться у Маямі та Нью-Йорку, а прем'єри гри можна чекати вже у 2020 році, хоча сама Sony поки не назвала точної дати старту продажів PS5.
Нові чутки суперечать торішній чутці. У 2018 з'явилася інформація, що GTA VI створюється під кодовою назвою Project Americas. Rockstar нібито має намір закинути геймерів у Вайс-Сіті, змальований з сонячного Маямі, і нове місто десь у Південній Америці.
З огляду на неспішні темпи розробки, журналісти припустили, що раніше 2022 новинка не виявиться на полицях геймерів. Втім, потрібно розуміти, що обидві чутки ніяк не підтверджені, і ставитися до них варто з часткою скепсису.
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