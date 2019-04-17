Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Microsoft офіційно анонсувала новий Xbox

  • 23
Xbox з травня з'явиться у продажу - фото 1
Xbox з травня з'явиться у продажу

Як тільки Sony підтвердила, що працює над PlayStation наступного покоління, у Microsoft потішили фанатів новим анонсом. На відміну від конкурента, корпорація не стала годувати публіку розповідями про те, якою ж буде нова Xbox – і відразу перейшла до справи.

На запуск продажів представленої вчора Xbox One S All-Digital Edition не доведеться чекати роками: бездискова консоль, найдоступніша в лінійці приставок поточного покоління, з'явиться в магазинах зовсім скоро.

І ще: Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку

Чутки про те, що у квітні компанія представить цифрову приставку, підтвердилися. Xbox One S All-Digital Edition оснащена 1 ТБ пам'яті, і поставляється в комплекті з безпровідним контролером, місячною підпискою на Xbox Live Gold і трьома іграми: Minecraft, Forza Horizon 3 і Sea of ​​Thieves. Microsoft обіцяє підтримку 4K і HDR.

Разом з анонсом All-Digital Edition корпорація представила і сервіс підписки Xbox Game Pass Ultimate. За $ 14,99 на місяць геймери отримають доступ і до Xbox Live Gold, і до Xbox Game Pass. Про точні терміни запуску поки не повідомляється, але вже до кінця 2019 року гравці зможуть випробувати новинку.

А ось з Xbox One S All-Digital Edition не стали затягувати. У деяких країнах передзамовлення вже відкрите. Консоль надійде у широкий продаж вже 7 травня 2019 року.

У США вартість становить $ 249, а ось українським користувачам поки залишається лише гадати, скільки доведеться викласти за бездисковий приставку.

Читайте також: Huawei знайшла спосіб підвищити плавність Android: у чому секрет?

Джерело: gameinformer
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 84
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 481
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 74
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології