Microsoft офіційно анонсувала новий Xbox

Як тільки Sony підтвердила, що працює над PlayStation наступного покоління, у Microsoft потішили фанатів новим анонсом. На відміну від конкурента, корпорація не стала годувати публіку розповідями про те, якою ж буде нова Xbox – і відразу перейшла до справи.

На запуск продажів представленої вчора Xbox One S All-Digital Edition не доведеться чекати роками: бездискова консоль, найдоступніша в лінійці приставок поточного покоління, з'явиться в магазинах зовсім скоро.

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Чутки про те, що у квітні компанія представить цифрову приставку, підтвердилися. Xbox One S All-Digital Edition оснащена 1 ТБ пам'яті, і поставляється в комплекті з безпровідним контролером, місячною підпискою на Xbox Live Gold і трьома іграми: Minecraft, Forza Horizon 3 і Sea of ​​Thieves. Microsoft обіцяє підтримку 4K і HDR.

Разом з анонсом All-Digital Edition корпорація представила і сервіс підписки Xbox Game Pass Ultimate. За $ 14,99 на місяць геймери отримають доступ і до Xbox Live Gold, і до Xbox Game Pass. Про точні терміни запуску поки не повідомляється, але вже до кінця 2019 року гравці зможуть випробувати новинку.

А ось з Xbox One S All-Digital Edition не стали затягувати. У деяких країнах передзамовлення вже відкрите. Консоль надійде у широкий продаж вже 7 травня 2019 року.

У США вартість становить $ 249, а ось українським користувачам поки залишається лише гадати, скільки доведеться викласти за бездисковий приставку.

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