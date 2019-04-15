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Штучний інтелект обіграв чемпіонів світу з гри Dota 2

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Dota 2 - фото 1
Dota 2 / redbull

OpenAI Five – команда нейронних мереж, які пройшли навчання у Dota 2, – перемогла команду чемпіонів світу Team OG у Сан-Франциско. Це являє собою грандіозне досягнення в розробці системи глибокого навчання.

У цьому виді тренувань бот навчається не тому, як грати, а тому, як навчитися володіти грою, з'ясовуючи, які з дій приносять нагороди. Довгострокова мета полягає в тому, щоб краще зрозуміти ці системи і застосовувати їх в інших областях, таких як робототехніка.

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Повідомляється, що боти OpenAI навчалися з підкріпленням і незалежно один від одного. Тобто вони потрапили в гру без попереднього програмування і налаштувань і змушені були вчитися методом проб і помилок. Штучний інтелект використовував тактику, яка приводила до короткострокової вигоди, при цьому система оживляла загиблих героїв навіть на початку сутички.

Команда OpenAI Five завершує публічні демонстрації можливостей системи і переходить до створення програмного забезпечення, що дозволяє людям взаємодіяти з нейронними мережами в грі. Але перед цим буде відкрита платформа під назвою Arena, яка дозволить любителям Dota 2 взяти участь у поєдинках 5 на 5 і спробувати обіграти нейромережу.

Dota 2 – одна з найскладніших ігор і найпопулярніших дисциплін в кіберспорті. У ній гравці, розділені на дві протиборчі команди по п'ять осіб, які грають за одного з 113 персонажів з унікальними і змінними характеристиками.

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Джерело: thenextweb
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