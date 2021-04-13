У новому трейлері Сокола і Зимового солдата нагадали про близький фінал серіалу

Marvel випустила ще один трейлер Сокола і Зимового солдата, де нагадали, що фінал вже близько. Дивимося разом!

До кінця історії про Бакі і Сема Вілсона у світі після Месників: Фінал залишилося два епізоди. Трейлер з'явився на ютуб-каналі Marvel.

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В їх рамках героям треба поборотися за щит Кепа, який наразі у руках нового власника: Джона Вокера. Студія так досі і не оголосила рейтингів проєкту, як постійно відбувається зі стрімінговими сервісами, однак в середньому рецензії у серіалу доволі позитивні. Хоча загальна оцінка на iMDB поки трохи нижча за попередній серіал студії, "ВандаВіжн" – 7,9 проти 8,1 у останньої.

Наступний епізод проєкту Сокіл і Зимовий солдат вийде 16 квітня, а завершальний з'явиться 23 квітня.

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