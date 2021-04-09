Мисливці за привидами: дивіться новий кумедний тизер фільму

Компанія Sony Pictures опублікувала тизер нових "Мисливців за привидами". Дивіться кумедне відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

У відео персонаж Пола Радда ходить супермаркетом і в один момент бачить, як на полиці ворушиться пакет з маршмелоу. З упаковки вилазить мініатюрна копія Стей Пафта, зефірної Людини з другої частини франшизи. Він кусає чоловіка за палець, після чого вже ціла купа чоловічків з маршмелоу влаштовує вечірку в магазині.

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Дія картини розгортається в американському штаті Оклахома. За сюжетом мати-одиначка з двома дітьми переїжджає у маленьке містечко, на стару ферму, що дісталася їй від батька. Незабаром діти починають знаходити незвичайні предмети та стикатися з паранормальними явищами. У результаті сім'я дізнається, що колишній господар будинку – їх батько і дід – був мисливцем за привидами.

Мисливці за привидами: З того світу – дивіться кумедний тизер фільму:

Разом з Раддом у стрічці зіграють Маккенна Грейс, Керрі Кун і зірка "Дуже дивних справ" Фінн Вулфард. Крім того, у блокбастері знялися учасники оригінальних частин франшизи Сігурні Вівер, Білл Мюррей, Ден Ейкройд і Ерні Хадсон.

Українська прем'єра запланована на 11 листопада цього року, якщо, звичайно ж, її не перенесуть.

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