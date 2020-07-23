У новому сезоні Анатомії Грей покажуть про пандемію коронавірусу

17 сезон популярної медичної драми "Анатомія Грей" розповість про боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це розповіла виконавчий продюсер серіалу Кріста Вернофф під час відеоконференції.

За словами Вернофф, у шоу є "можливість і відповідальність" досліджувати, як пандемія коронавірусу впливає на працівників охорони здоров'я. "Ми збираємося зайнятися цією пандемією. Немає можливості бути тривалим медичним шоу і не передавати медичну історію нашого життя", – сказала виконавчий продюсер.

І ще: Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix

Також вона розповіла, що автори шоу зустрічаються з реальними лікарями, які діляться своїми історіями про боротьбу з пандемією Covid-19.

"Щороку до нас приходять лікарі і розповідають нам свої історії, і зазвичай вони розповідають свої найсмішніші або найбожевільніші історії. В цьому році це більше нагадувало терапію. Приходять лікарі, і ми перші, з ким вони розмовляють про подібні переживання. Вони буквально тремтять і намагаються не плакати, вони бліді, і вони говорять про це як про війну – війну, до якої вони не були підготовлені", – заявила Вернофф.

Зйомки 17 сезону серіалу поки не почалися через карантин. Тому прем'єра продовження Анатомії Грей може затриматися.

Читайте також: Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу