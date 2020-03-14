У новому iPhone 12 з'явиться 3D-камера: що вона вміє

Нова модель iPhone 12 отримає 3D-камеру World Facting, над якою інженери працюють вже 2 роки.

За інформацією китайського джерела, принаймні одна модель iPhone 12 отримає абсолютно нову 3D-камеру, яка запропонує користувачам цікаві можливості.

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"Ця 3D-камера може отримати назву World Facing, її розробкою інженери Apple займаються вже більше двох років. Постачальником основних комплектуючих 3D-камери iPhone 12 виступить компанія Lumentum", – йдеться в повідомленні. Відзначимо, що World Facting – передбачувана назва розробки.

Швидше за все, в iPhone 12 додадуть вертикально-випромінюючий лазер VCSEL. А він дозволить iPhone точніше відокремлювати передній план від фону, що дозволить отримувати портретні фотографії найкращої якості серед смартфонів. Користувачам також будуть доступні різні ефекти розмиття, можна буде налаштовувати ступінь і діапазон.

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