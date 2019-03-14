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Британці показали зображення сучасного аналога спорткара 50-х

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Автівка від Lister побудована у дусі 50-х років - фото 1
Автівка від Lister побудована у дусі 50-х років

Британська Lister Motor Co., яка спеціалізується на будівництві ретроспорткарів, розкрила зовнішність нової моделі – сучасної версії культового спідстера Knobbly з 50-х. Спорткар зберіг впізнаваний дизайн і, всупереч очікуванням, не позбувся витончених форм.

Жодної технічної інформації про новий Knobbly компанія як і раніше не повідомляє. Робота на спідстером ведеться, і як запевняє глава та співвласник Lister Лоуренс Віттакер, це буде не концепт, а серійна модель. На зображенні видно, що спорткар отримає деталі з вуглепластику і фари в стилі Porsche.

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Оригінальний Lister Knobbly випускався у 50-х роках минулого століття. У 2017 компанія заявила, що відновить випуск спорткарів і збере ще 10 дорожніх автомобілів. "Відновлена" Knobbly – це трубчаста рама та панелі з алюмінію, а також шестициліндрові Jaguar робочим об'ємом 4,2 (354 кінські сили) і 3,8 (334 кінські сили) літра.

Британці показали зображення сучасного аналога спорткара 50-х - фото 314338
Британці показали зображення сучасного аналога спорткара 50-х - фото 314337

У минулому році Lister показала "найшвидший кросовер у світі" – Lister LFP. Він оснащений модернізованою п'ятилітровою компресорною "вісімкою", яка видає близько 680 сил. Максимальна швидкість Lister LFP становить 322 кілометри на годину.

Так виглядав оригінальний Lister:

Британці показали зображення сучасного аналога спорткара 50-х - фото 314339

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Джерело: Motor
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