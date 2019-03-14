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Простояв 60 років: у гаражі знайшли Mercedes-Benz 300SL Gullwing
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Каліфорнійський центр класичних моделей Mercedes-Benz повністю зібрав і виставив на загальний огляд 43-й екземпляр легендарного Mercedes-Benz 300SL Gullwing. У автомобіля повністю зберігся оригінальний кузов, декор екстер'єру, інтер'єру та навіть покришки.
"Крило чайки" понад 60 років простояло у гаражі. У 1950-х його збиралися відреставрувати: зняли оригінальну фарбу, нанесли шар ґрунтівки, але так і не перефарбували. У 2018 році Mercedes-Benz викупив автомобіль у власника за менш, ніж один мільйон доларів.
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Всі деталі, у тому числі кузовні панелі, скло, салон, гумові ущільнювачі, коробка передач та навіть покришки Englebert Competition, залишилися оригінальними. На автомобілі зберігся навіть важіль коробки передач у формі гусячої шиї, яким оснащувалися перші 50 машин серії. Пробіг Mercedes-Benz 300SL Gullwing становить близько 57 тисяч кілометрів.
Спорткар через кілька тижнів збираються виставити на аукціоні в Ессені, Німеччина. Купе продадуть невідреставрованим, але якщо новий власник захоче, то за відновлення машини йому доведеться віддати близько 800 тисяч доларів.
Навесні минулого року Mercedes-Benz відновив виробництво кузовних панелей для 300 SL Gullwing, а також оригінальної оббивки сидінь з високоякісної вовняної пряжі з картатим візерунком.
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