У нового Porsche Cayenne з'явилася спортивна версія GTS

Компанія Porsche офіційно представила спортивні версії нового Cayenne – виконання GTS з'явилося у гамі через 33 місяці після прем'єри кросовера третього покоління. Сімейство Cayenne GTS повернулося до двигуна V8, додало у потужності і динаміці, а також отримало особливі штрихи.

У третьому поколінні Cayenne GTS повернувся до мотора V8 – під капотом спортверсії встановлюється 4,0-літрова "бітурбовісімка", знайома з актуальної Panamera GTS. Агрегат видає 460 кінських сил і 620 Нм крутного моменту – на 20 сил і 20 Нм більше у порівнянні з рестайлінговим Cayenne другого покоління з мотором 3.6 V6. Штатний Cayenne GTS оснащується 8-діапазонним "автоматом" і системою повного приводу.

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Попри чисто символічну прибавку у продуктивності, новий Cayenne GTS швидший за попередника у розгоні з місця до 100 кілометрів на годину на 0,4 секунди. Стартовий ривок і у звичайного кросовера з пакетом Sport Chrono, і у купеподібної версії займає 4,5 секунди. Для Cayenne GTS Coupe пакет Sport Chrono входить в базове оснащення.

Технічні особливості Cayenne GTS – зменшений на 20 міліметрів щодо Cayenne S дорожній просвіт, продуктивніша гальмівна система з 390-міліметровими дисками спереду і 358-міліметровими ззаду, а також електронне блокування диференціала. У базову комплектацію входить спортивна пружинна підвіска з адаптивними амортизаторами, за доплату можна встановити пневмопідвіску, повнокероване шасі, вуглеце-керамічні гальма, а також активні стабілізатори.

Зовні відрізнити Cayenne GTS від інших версій можна завдяки затемненій оптиці, чорній окантовці вікон, спеціальним 21-дюймовим дискам, червоним гальмівним супортам, іншому спойлеру, перетину повітрезабірників у передньому бампері і дизайну нижньої частини заднього бампера.

Штатно Cayenne GTS обладнані спортивним вихлопом з чотирма круглими патрубками, виведеними попарно по краях бампера. Опціонально кросовери можна оснастити оригінальним глушником з великими овальними рифленими патрубками, розташованими по центру. Porsche підкреслює, що такий вихлоп голосніший за стандартний.

Салон Cayenne GTS оброблений шкірою, полірованим алюмінієм і алькантарою; вже в базовій комплектації встановлені спортивні передні крісла з 8-діапазонною електрорегулюванням, кермо обшите замшею, є червона контрастна прострочка. На підголівниках, порогах і приладовій панелі продубльовані написи GTS.

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