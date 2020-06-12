Цей популярний позашляховик став справжнім дефіцитом у 2020 році

Продажі нового Land Rover Defender уже стартували. Втім, придбати його зможе не кожен. Причина проста: через коронавірус завод, на якому збирали новинку, закрили на карантин. За прогнозами експертів, придбати авто можна буде не раніше осені цього року.

Поширення коронавірусної інфекції стало причиною того, що Land Rover Defender став дефіцитом по всьому світу: фабрика у місті Нітра в західній Словаччині була закрита на вісім тижнів.

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Як повідомляє видання Autonews, через двомісячну зупинку виробництва кількість випущених позашляховиків виявилася значно менша від запланованої. Конвеєр заводу, на якому збирають Defender, недавно запустили знову, проте вимушена пауза призвела до того, що у США, наприклад, кожен зі 188 дилерів марки отримає до липня нинішнього року лише по одному автомобілю.

Поставки Land Rover Defender затримані через коронавірус

Тривала перерва в роботі словацької фабрики може привести до ймовірної затримки поставок позашляховика і в інші країни.

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