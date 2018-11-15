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У Новій Зеландії звели сучасний чорний будинок: ефектні фото

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Чорний дім у Новій Зеландії - фото 1
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects

Архітектори створили на острові в Новій Зеландії ідеальний чорний дім для сучасних людей.

Архітектурна студія Glamuzina Paterson Architects зробила збільшену копію будиночка на дереві у чорному кольорі для сімейної пари. Незвичайна споруда розміщується на острові Ваігеке у Новій Зеландії і має 81 кв. м. Будівля має чотири рівні зі спальнею, ванною, вітальнею, кухнею та дві тераси. Зацініть!

І ще: Будинок, який "балансує" у повітрі: вражаючі фото

Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288916
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288915
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288914
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288913
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288912
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288911
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288910
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288909
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288908
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288907
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288906
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects
Чорний дім у Новій Зеландії - фото 288905
Чорний дім у Новій Зеландії / Glamuzina Paterson Architects

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Джерело: doms.com.ua
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