Будинок, який "балансує" у повітрі: вражаючі фото

Нідерландська студія MVRDV спроектувала будинок, який нависає над схилом.

Студія MVRDV з Нідерландів перетворила колишню комору в сільській місцевості в англійському Саффолку в "антигравітаційний" житловий будинок, де з комфортом можуть жити дві людини або тимчасово розміститися вісім гостей.

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Незвичайна конструкція

Значна частина будівлі виступає за межі пагорба, на якому вона встановлена – через це створюється ілюзія, що будівля балансує на схилі. Крім того, його обшили світловідбиваючою металевою плівкою заради дзеркального ефекту.

Всередині споруди розміщені кілька кімнат, кухня і вітальня з каміном, а зовні до нижньої частини споруди прикріпили мотузкові гойдалки.

Незвичайна конструкція

Незвичайна конструкція

Незвичайна конструкція

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