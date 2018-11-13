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Будинок, який "балансує" у повітрі: вражаючі фото

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Будинок, який "балансує" - фото 1
Будинок, який "балансує" / dezeen

Нідерландська студія MVRDV спроектувала будинок, який нависає над схилом.

Студія MVRDV з Нідерландів перетворила колишню комору в сільській місцевості в англійському Саффолку в "антигравітаційний" житловий будинок, де з комфортом можуть жити дві людини або тимчасово розміститися вісім гостей.

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Незвичайна конструкція - фото 288511
Незвичайна конструкція

Значна частина будівлі виступає за межі пагорба, на якому вона встановлена – через це створюється ілюзія, що будівля балансує на схилі. Крім того, його обшили світловідбиваючою металевою плівкою заради дзеркального ефекту.

Всередині споруди розміщені кілька кімнат, кухня і вітальня з каміном, а зовні до нижньої частини споруди прикріпили мотузкові гойдалки.

Незвичайна конструкція - фото 288509
Незвичайна конструкція
Незвичайна конструкція - фото 288510
Незвичайна конструкція
Незвичайна конструкція - фото 288512
Незвичайна конструкція

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Джерело: dezeen
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