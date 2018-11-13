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Ця бібліотека схожа на космічний корабель

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Книжкові полиці одночасно працюють як сидіння і сходинки - фото 1
Книжкові полиці одночасно працюють як сидіння і сходинки / cladglobal

В одній з бібліотек Китаю вам точно не буде нудно.

У культурному районі Бінхай в Тяньцзіні побудували дивовижну бібліотеку "Око Бінхаю": в будівлі п'ять поверхів, а посередині розташована сферична аудиторія, схожа на гігантське око.

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Бібліотеку спроектувала голландська дизайн-студія MVRDV спільно з тяньцзіньським інститутом містобудування і дизайну. На 34 тисячах квадратних метрів вміщається 1,2 мільйона книг. На першому поверсі бібліотеки є читальний зал, вище – зони відпочинку, а нагорі – офіси, переговорні кімнати і комп'ютерні зали. Будівлю звели всього за три роки. Книжкові полиці одночасно працюють як сидіння і сходинки.

Ця бібліотека схожа на космічний корабель - фото 288520
Ця бібліотека схожа на космічний корабель
Ця бібліотека схожа на космічний корабель - фото 288521
Ця бібліотека схожа на космічний корабель
Ця бібліотека схожа на космічний корабель - фото 288522
Ця бібліотека схожа на космічний корабель
Ця бібліотека схожа на космічний корабель - фото 288518
Ця бібліотека схожа на космічний корабель
Ця бібліотека схожа на космічний корабель - фото 288517
Ця бібліотека схожа на космічний корабель
Ця бібліотека схожа на космічний корабель - фото 288516
Ця бібліотека схожа на космічний корабель
Ця бібліотека схожа на космічний корабель - фото 288515
Ця бібліотека схожа на космічний корабель

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Джерело: cladglobal
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