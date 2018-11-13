Ця бібліотека схожа на космічний корабель

В одній з бібліотек Китаю вам точно не буде нудно.

У культурному районі Бінхай в Тяньцзіні побудували дивовижну бібліотеку "Око Бінхаю": в будівлі п'ять поверхів, а посередині розташована сферична аудиторія, схожа на гігантське око.

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Бібліотеку спроектувала голландська дизайн-студія MVRDV спільно з тяньцзіньським інститутом містобудування і дизайну. На 34 тисячах квадратних метрів вміщається 1,2 мільйона книг. На першому поверсі бібліотеки є читальний зал, вище – зони відпочинку, а нагорі – офіси, переговорні кімнати і комп'ютерні зали. Будівлю звели всього за три роки. Книжкові полиці одночасно працюють як сидіння і сходинки.

Ця бібліотека схожа на космічний корабель

Ця бібліотека схожа на космічний корабель

Ця бібліотека схожа на космічний корабель

Ця бібліотека схожа на космічний корабель

Ця бібліотека схожа на космічний корабель

Ця бібліотека схожа на космічний корабель

Ця бібліотека схожа на космічний корабель

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