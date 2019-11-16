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У Новій Зеландії знайшли останки гігантського пінгвіна: як людина

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Гігантські пінгвіни - фото 1
Гігантські пінгвіни / sciencedaily

Дослідникам вдалося виявити в гавані Кохія на Північному острові Нової Зеландії практично повний скелет гігантського пінгвіна з олігоцену.

Від сучасних птахів вид відрізнявся не тільки зростом, але і витягнутими передніми кінцівками і подовженим дзьобом.

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Примітно, що це один з небагатьох гігантських пінгвінів, знайдених на Північному острові. Більшість аналогічних знахідок було зроблено на Південному острові. Вчені відзначають, що знайдений скелет наразі є найповнішим серед хребетних, зареєстрованих в цьому регіоні.

Пінгвіни є нащадками морських птахів, які втратили здатність літати більше 60 мільйонів років тому. Нова Зеландія є ключовою областю для розуміння різноманітності вимерлих пінгвінів. Відомо, що деякі древні види досягали 160 сантиметрів у висоту!

У Новій Зеландії знайшли останки гігантського пінгвіна: як людина - фото 368586

У Новій Зеландії знайшли останки гігантського пінгвіна: як людина - фото 368587

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Джерело: sciencedaily
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