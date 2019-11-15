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Що це було? Рибалка зловив сома на яйце і кока-колу

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Як ловити рибу - фото 1
Як ловити рибу / medialeaks

Рибалка продемонстрував незвичайний спосіб лову сома. Для цього йому знадобилося лише драже, яйце і газований солодкий напій.

На відео чоловік кидає кілька драже Mentos у глибоку яму з водою. Потім туди опускається куряче яйце, а зверху все це заливається напоєм Coca-Cola. Після того, як "коктейль" приготований, на поверхню спливає сом.

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Людині залишається лише руками витягнути рибину. Через якийсь час з'являється другий сом, якого також виловлює кмітливий рибалка. Чоловік доливає в яму газованої води і додає яйце і виловлює третього сома.

У коментарях користувачі розкрили секрет такого трюку. Судячи з усього, чоловік викопав яму поряд з річкою. Сире яйце привернуло голодних риб, а реакція драже і газованого напою зменшила кількість розчиненого у воді кисню. Соми почали шукати місце, де їм буде чим дихати, а в результаті, стали уловом. Ролик у соцмережі набрав вже 20,5 мільйона переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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