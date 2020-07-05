У Новій Зеландії відкрився бар лише для двох осіб: атмосферне відео

У світі поступово відбувається пом'якшення карантину через пандемію коронавірусу, тож заклади змінюють свій формат. А в Новій Зеландії й зовсім відкрили паб лише для двох, окрім бармена.

Пандемія коронавірусу змінила правила для багатьох видів бізнесу і ресторанний не став винятком. А в Новій Зеландії вигадали новий вид закладів, тож бренд пива Emerson’s Brewery разом з маркетинговою агенцією DDB створили ідеальний паб. Всього тут може відпочити лише двоє осіб, не враховуючи бармена.

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Але не лише це є фішкою закладу, де всього 6 метрів у довжину та 2 метри у ширину, адже тут вмістилось крихітне піаніно. А сам заклад розташований на узбережжі та дуже атмосферний. До слова, тут є бронь, але відпочити у пабі можна максимум 27 хвилин, тобто випити по келиху пива за розмовою та піти.

"Вони вважають за краще якість, а не кількість. І на відміну від інших ремісничих броварень, у них немає нескінченного списку новинок. Ми хотіли познайомити людей з цим продуманим, безтурботним стилем. Вам не потрібно бути в величезному гастро-барі, щоб насолодитися нашим пивом. У пабі є все, що вам потрібно, щоб насолодитися ідеальним пивом, і нічого більше", – діляться творці.

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