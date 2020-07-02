Дивна корейська реклама стала хітом мережі: історія відео вражає не менше

Це та рідкісна історія, коли ми рекомендуємо спочатку прогортати до самого кінця, аби глянути на відео. Після цього пропонуємо ознайомитися з історією його створення, адже вона вражає не менше. Приготуйтесь, буде весело та дивно!

Ця історія почалася у далекому 2004 році. Тоді всесвітньо відома марка з приготування сухих сніданків Kellogg's вирішила провести жартівливу маркетинг-кампанію у Південній Кореї. Запропонували тоді вибрати "Президента подушечок" – проголосувати онлайн або за шоколадні подушечки під назвою Chekkie, або за зелені Chaka зі смаком зеленої цибулі.

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Підозрюємо, що маркетинг-команда Kellogg's була у захваті від власної задумки: адже діти – цільова аудиторія пластівців і подушечок – ненавидять зелену цибулю й обов'язково проголосують за шоколадні Chekkie. Але щось пішло не так. Маркетинг-команді Kellogg's довелось чимало довідатися про Корею та про інтернет зокрема. Корейці, практично одностайно, кинулися голосувати за зелені Chaka.

У штаб-квартирі Kellogg's забили тривогу, коли кількість голосів за зелені подушечки зі смаком цибулі перевищила кількість голосів за шоколадні подушечки на критичні 50 тисяч. У Kellogg's поспішили вичистити результат інтернет-голосування, як компанія ніяково пояснила пресі, з "причини безпеки".

Зрештою, перемогли шоколадні Chekkie. Але корейці відчували себе обдуреними. У твіттері навіть з'явився хештег #PrayForChex, що символізує боротьбу за справедливість і чесні вибори.

І ось через 16 років південно-корейське відділення Kellogg's вирішило реабілітуватися. Спочатку на офіційному YouTube-каналі компанії з'явилося 6-секундне відео, в якому в тарілку з шоколадними подушечками під корейську мелодію зі словами 미안 미안 미안 (в перекладі "Вибач, вибач, вибач") падає зелена цибуля.

А потім був опублікований і повноцінний рекламний ролик! По суті, ролик розповідає про те, як Kellogg's намагався змиритися з вибором громадян Кореї і винаходив зелені подушечки.

Так що радійте, поборники справедливості і демократії, в Південній Кореї будуть-таки подушечки зі смаком зеленої цибулі Chaka від Kellogg's! Ну і сама реклама прекрасна, як і все південно-корейське. Вам теж здається, що музика підозріло нагадує щось з репертуару Софії Ротару зразка 80-х?

Подушечки з'явилися у продажу 1 липня. На жаль, поки тільки в Південній Кореї. Також стало відомо, що коли компанія Kellogg's оголосила про пошук 50 добровольців для тестування нового дивного смаку, бажання виявили аж 14 221 людина.

А ось і довгоочікуваний ролик:

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