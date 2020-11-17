У Чорнобилі показали птаха-водолаза, який зазвичай живе біля моря

У Чорнобильському заповіднику сфотографували птаха, який частіше мешкає на морських узбережжях – великого баклана. Цей представник пернатих є майстерним рибалкою і вправно пірнає за здобиччю.

Цікаво, що таке місце проживання великого баклана – далеко від моря – в останні десятиліття стає дедалі звичнішим. Птаха тепер можна зустріти як на морі, так і на річках та озерах. Для нього важливо лише те, щоб водойми були досить багаті на рибу, зручні для полювання, відповідали необхідним умовам безпеки і підходили для гніздування.

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"Баклан в роздумах. Летіти, не летіти? Пірнати, не пірнати? Ловити, не ловити? Ховатися, не ховатися? Понеділок такий – багатозадачний. Зрештою, птиця вибере, що для неї найважливіше і життєво необхідне в конкретний момент", – підписані кадри у Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Однак орнітологи б'ють на сполох. Адже відстріл бакланів заборонений законом, а ці птахи буквально знищують все живе там, де живуть. Один баклан з'їдає до трьох кіло риби в день, через що водойми залишають інші птахи. А місця, де живуть баклани, буквально перетворюються в пустелю.

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