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У Новій Зеландії створили унікальний водяний електровелосипед: фото

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Водяний електричний велосипед Hydrofoiler XE-1 - фото 1
Водяний електричний велосипед Hydrofoiler XE-1 / digitaltrends

Компанія Manta5 з Нової Зеландії показала робочу версію водяного електричного велосипеда Hydrofoiler XE-1. Розробники показали гібрид електровелосипеда і катера на підводних крилах під час виставки Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасі.

Електричний велосипед Hydrofoiler XE-1 оснащений не тільки підводними крилами, але і невеликим пропелером, який рухає пристрій вперед, коли "велосипедист" починає крутити педалі або включає електричну тягу. У компанії заявляють, що електричний велосипед отримав двигун з потужністю в 460 Вт і здатний розвивати максимальну швидкість до 19 км/год.

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У Новій Зеландії створили унікальний водяний електровелосипед: фото - фото 378927

Пристрій виготовлено з міцного вуглецевого волокна і алюмінію для повітряних суден. Творці запевняють, що обрані матеріали дозволяють домогтися балансу між легкістю та міцністю велосипеда.

Зараз покупці з Європи можуть придбати велосипед за 5790 фунтів стерлінгів (близько 182 тисячі гривень) не раніше червня 2020 року. Велосипед також можна купити в Україні за 248 тисяч гривень.

У Новій Зеландії створили унікальний водяний електровелосипед: фото - фото 378928
У Новій Зеландії створили унікальний водяний електровелосипед: фото - фото 378926

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Джерело: digitaltrends
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