У Новій Зеландії сфотографували гігантського кальмара

У Новій Зеландії на берег викинуло гігантського кальмара завдовжки більше чотирьох метрів!

"Монстра" виявили дайвери Деніел, Джек і Метью Апліни, які подорожували по південному узбережжю Веллінгтона.

І ще: Вчені визнали користь котячого муркотіння

Брати шукали підходяще місце для дайвінгу, коли випадково помітили щось незвичайне на березі. На фотографіях, якими брати поділилися в соцмережах, можна оцінити колосальний розмір молюска.

У Новій Зеландії на берег викинуло гігантського кальмара

За словами очевидців, які спробували виміряти гіганта рулеткою, його довжина становить 4,2-4,5 метра. Подивилися фотографії і фахівці новозеландської служби охорони природи: вони віднесли кальмара до виду архітеутісів, яких, до речі, так і називають: гігантський кальмар. Це найбільші молюски в світі і найбільші серед безхребетних. За даними вчених довжина гігантських кальмарів коливається від 3 до 9 метрів, іноді досягаючи 13 метрів; вага – 455 кілограмів.

Читайте також: Сміливець: дайвер врятував акулу