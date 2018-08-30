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У Новій Зеландії сфотографували гігантського кальмара

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Це найбільші молюски в світі - фото 1
Це найбільші молюски в світі / facebook

У Новій Зеландії на берег викинуло гігантського кальмара завдовжки більше чотирьох метрів!

"Монстра" виявили дайвери Деніел, Джек і Метью Апліни, які подорожували по південному узбережжю Веллінгтона.

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Брати шукали підходяще місце для дайвінгу, коли випадково помітили щось незвичайне на березі. На фотографіях, якими брати поділилися в соцмережах, можна оцінити колосальний розмір молюска.

У Новій Зеландії на берег викинуло гігантського кальмара - фото 273112
У Новій Зеландії на берег викинуло гігантського кальмара

За словами очевидців, які спробували виміряти гіганта рулеткою, його довжина становить 4,2-4,5 метра. Подивилися фотографії і фахівці новозеландської служби охорони природи: вони віднесли кальмара до виду архітеутісів, яких, до речі, так і називають: гігантський кальмар. Це найбільші молюски в світі і найбільші серед безхребетних. За даними вчених довжина гігантських кальмарів коливається від 3 до 9 метрів, іноді досягаючи 13 метрів; вага – 455 кілограмів.

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Джерело: facebook
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