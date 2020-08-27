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У Новій Зеландії продаватимуть м'ясо з коноплі: яке воно на смак
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Людство останні кілька років займається пошуком ідеальної альтернативи звичайному м'ясу. Цього разу з'явилась ідея створювати його з коноплі. Розповідаємо, чим буде особливий цей продукт.
Новозеландський виробник альтернативних білків Sustainable Foods планує випускати м'ясо на основі конопель починаючи з 2021 року. Як повідомляє видання Food Navigator, продавати новий продукт будуть під маркою The Craft Meat Co – цей бренд пропонує рослинну альтернативу м'ясним напівфабрикатам.
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"У більшості наших продуктів і так міститься конопля через її поживну цінність, але в новому аналогу м'яса вона стане основним компонентом", – сказав кореспондентам видання співзасновник Sustainable Foods Кіран Рей. За його словами, у рослинному м'ясі буде ще більше білка, ніж у тваринному.
Для виробництва компанія має намір використовувати новозеландську марихуану, яку оброблятиме на гідроелектростанції партнерів. Готовий продукт планують поставляти у паперовій упаковці. Вартість поки невідома, але Рей пообіцяв не завищувати ціну – говорить, люди середнього класу (за мірками Нової Зеландії) точно зможуть собі дозволити такий продукт.
На смак конопляне м'ясо нагадує куряче. Як і звичайне, його можна смажити, подрібнювати, додавати у бургери і готувати будь-яким іншим способом.
Про звеселяльні властивості такого м'ясного продукту не згадується, тож можемо розходитися. Нічого цікавого ;)
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