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Нічого дивного: в Амстердамі просто з'явились громадські пісуари з клумбами коноплі

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8 пісуарів-клумб з'явилось на вулицях Амстердаму - фото 1
8 пісуарів-клумб з'явилось на вулицях Амстердаму

У Нідерландах продовжують створювати креативні публічні пісуари. Цього разу помочитися можна буде буквально у вазон з коноплею. Розповідаємо, хто їх встановив і для чого це зроблено.

Нідерландська компанія GreenPee встановила в Амстердамі вісім екологічних пісуарів з наповнювачем з конопель. Це придумали для того, щоб люди не мочилися на вулиці всюди, де заманеться. Наразі такі пісуари вже з'явилися в центрі міста.

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Пісуари GreenPee зовні нагадують клумби зі спеціальним отвором, у резервуарі яких розміщені волокна конопель. На них є спеціальний датчик, який контролює заповненість резервуара. Він спускає сечу, яка, змішуючись з коноплею, стає екологічним добривом для ґрунту в міських парках.

Нічого дивного: в Амстердамі просто з'явились громадські пісуари з клумбами коноплі - фото 421903
Нічого дивного: в Амстердамі просто з'явились громадські пісуари з клумбами коноплі - фото 421902

Тестові пісуари з'явилися на вулицях Амстердама ще у 2018 році. Тоді експеримент показав, що рівень неконтрольованих походів у туалет (на тротуарах або ще де-небудь) знизився на 50%. Тому влада вирішила розширити проєкт і збільшити кількість пісуарів-клумб. Такий винахід дозволяє ще й економити воду, на відміну від громадських вбиралень.

Нічого дивного: в Амстердамі просто з'явились громадські пісуари з клумбами коноплі - фото 421900
Нічого дивного: в Амстердамі просто з'явились громадські пісуари з клумбами коноплі - фото 421901

P.S. І ще це дуже і дуже зручно, адже не потрібно шукати місця, де б позбутися зайвої рідини в організмі. Ми були б, звичайно ж, не проти, якби і в Україні такі пісуари з'явились. Але маємо щось дуже і дуже великий сумнів, що це станеться у найближчі кілька років.

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Джерело: Dezeen
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