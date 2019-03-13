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У Новій Зеландії овець будуть пасти дрони

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Дрони полегшать життя пастухів - фото 1
Дрони полегшать життя пастухів

У Новій Зеландії представили безпілотники, які можуть замінити собак. Дрони моделі DJI Mavic Enterprise оснащені спеціальною технологією, яка відтворює собачий гавкіт або будь-які інші звуки через гучномовець.

Такий винахід покликаний допомогти пастухам ефективніше стежити за отарою овець. Зазвичай для цього використовують пастуші породи собак. Однак дрони збирають отару значно швидше, і при цьому вони меншою мірою викликають стрес в овець та інших тварин. Один з фермерів зазначив, що, наприклад, корови завжди намагаються протистояти собакам, але на дрони реагують цілком спокійно.

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Адам Керр, фахівець з безпілотників, впевнений, що використання дронів у сільському господарстві – це справжній прорив. Безпілотники допомагають фермерам виявити різного роду неполадки значно швидше, ніж вони б це зробили самостійно. До того ж, коли на вулиці холодно, значно зручніше спостерігати за господарством з екрана смартфона.

З іншого боку, технології поки що безсилі перед сильними дощами, вітром і снігом, тому можуть підвести у складних погодних умовах. У цих випадках фермерів виручать собаки. Поки що далеко не всі фермери готові використовувати безпілотники у своєму господарстві, але розробники впевнені, що це всього лише питання часу.

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Джерело: Radionz
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