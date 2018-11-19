У Новій Зеландії дайвери зустріли рідкісного "океанського єдинорога": відеофакт

У Новій Зеландії дайвери випадково наткнулися на величезного білого хробака. Виявилося, що це "океанський єдиноріг".

Два водолаза Стів Хетевей і Ендрю Баттл вирішили зробити занурення недалеко від Білого острова, який розташований у 40 км від Нової Зеландії. У воді друзі побачили незвичайну істоту, яка на перший погляд нагадувала поліетиленовий пакет.

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Пізніше вони зрозуміли, що те, на що вони випадково натрапили, рухається. Довжина істоти досягала восьми метрів. Виявилося, що чоловіки зустріли колоніальну тварину, яка називають океанським єдинорогом. Він складається з безлічі маленьких організмів. Свою назву морський мешканець отримав за те, що його рідко вдається зустріти.

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