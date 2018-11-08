У мережі з'явилося миле відео з ведмежам, яке забирається на гору

У мережі з'явилося відео, на якому завзяте ведмежа підіймається по засніженому слизькому схилу слідом за своєю мамою-ведмедицею. Зйомка була зроблена у Магаданській області.

На кадрах видно, як тварини намагаються підкорити гору, і ведмедиці це вдається дуже швидко, а ось малюк скочується весь час вниз, і кожен раз все нижче. Його мама у цей час неспокійно ходила по краю яру, озираючись навколо.

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Ось малюк додумався скористатися для підйому стежкою, протоптаною ведмедицею. По її слідах він майже добрався до мети, але знову зірвався вниз. Втім, вперте ведмежа зібралося силами і таки підкорило засніжену гору.

Користувачі в коментарях відзначили, що, можливо причиною того, що ведмежа не могло зосередиться і вибратися з яру через шум дрона, який вів зйомку.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY — IMHIM (@ziyatong) November 3, 2018

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