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Турист зняв міграцію антилоп у Кенії з повітряної кулі

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Стадо антилоп зняли з повітряної кулі - фото 1
Стадо антилоп зняли з повітряної кулі / milli-firka

Відеозапис був зроблений під час оглядового польоту над заповідником Масаї-Мара у Кенії.

Стадо антилоп гну перетинає африканську савану, наче кероване поривами вітру.

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Антилопи гну належать до сімейства парнокопитних. Вони виростають до 1,4 метра у довжину та набирають масу до 250 кілограмів. У дикій природі ці тварини живуть до 20 років.

Зазначимо, що у Великобританії народився унікальний гібрид осла і зебри. Повідомляється, що малюка звати Зіппо. Батьком дитинчати є осел, а мамою – зебра. Варто відзначити, що зеброїди існують досить давно, їх згадував у своїх записах вчений Чарльз Дарвін. Ці тварини вважаються швидше дикими, ніж домашніми. Вони за характером агресивніші за коней і їх складно приручити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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