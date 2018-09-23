На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У новій версії Tesla з'явиться відеореєстратор
-
- 20
Функція з'явиться в новій версії програмного забезпечення.
Глава Tesla Ілон Маск постом в Twitter підтвердив, що компанія проводить фінальні тести відеореєстратора, ця функція стане доступна власникам автомобілів Tesla після оновлення програмного забезпечення.
І ще: BMW показала новий тизер наступного покоління 3-Series
Оновлення по суті подарує автовласникам безкоштовну камеру, що дозволяє реєструвати пересування. Ці відеоматеріали можуть стати в нагоді в разі ДТП і несправедливого штрафу, або просто для розваги.
"Model 3 має усі шасни стати найбезпечнішим автомобілем, який коли-небудь був протестований", – йдеться в повідомленні.
Всі автомобілі Tesla оснащені вісьмома камерами, необхідними для роботи автопілота. До майбутнього оновлення записи камер були приховані від користувачів, вони могли використовуватися лише для внутрішнього використання компанією при аналізі збоїв.
Маск в листуванні зі своїм підписником в Twitter уточнив, що в оновленні V9 з'явиться бета-версія відеореєстратора, а фінальний варіант надійде вже в V9.1.
Читайте також: Італійський виробник суперкарів показав перші зображення Ferrari Monza SP1 і SP2
-
12:55У NASA показали скупчення галактик
-
12:26Ангел Victoria's Secret розхвилювала яскравим образом
-
12:15Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників
-
11:52Астронавт показав Європу з космосу: фотофакт
-
11:27Як тренувати мозок: прості поради
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:55Без білизни: Ратажковскі показала звабливе фото у Мілані
-
10:28Пейзажі в об'єктиві Джеймса Бейкені: вражаючі фото
-
09:55Вечірка вдалась: Ріта Ора випустила кліп Let You Love Me
-
09:31Рятувальники попереджають про погіршення погоди
-
08:59У новій версії Tesla з'явиться відеореєстратор
-
08:37Дієтологи назвали дієту, яка замість користі завдає серйозної шкоди організму
-
08:15Тарабарова похизувалася фігурою після пологів
- 22 вересня
-
21:54У мережі з'явилися якісні рендери Huawei Mate 20 Pro
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
21:19Медики розповіли, з чим не варто поєднувати хліб
-
20:53Над проектуванням нових станцій метро у Дніпрі працюватиме бюро Захи Хадід
-
20:21Ці продукти необхідно вживати тим, хто веде сидячий спосіб життя
-
19:49Дизайн нових Google Pixel 3 підтверджений головним інсайдером індустрії
-
19:24Чи допустимий секс на першому побаченні: пояснення вчених
-
18:51У ВООЗ закликають людей споживати менше алкоголю
-
18:22Колекцію речей Френка Сінатри виставлять на аукціоні
-
17:52Унікальний спорткар 1959 року пустять з молотка
-
17:25Ось що шалено дратує жінок у чоловіках
-
16:57Прості способи прибрати зайві калорії з раціону
-
12:15Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників
-
09:31Рятувальники попереджають про погіршення погоди
- 22 вересня
-
21:19Медики розповіли, з чим не варто поєднувати хліб
-
16:57Прості способи прибрати зайві калорії з раціону
-
13:50Голлівудський актор став професором українського університету
-
10:55Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
-
08:15Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації
- 21 вересня
-
21:50З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу
-
19:00Ракета з 60-х: українських військових нарешті озброять "Осколами"
-
17:20Осіннє рівнодення 2018: дата, прикмети і заборони в цей день
-
14:56МакГрегор і Нурмагомедов влаштували справжнє шоу перед боєм
-
12:52Медики назвали головний секрет довголіття
-
10:3017-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні
-
08:56У ДСНС оголосили попередження для українців
- 20 вересня
-
21:48Серіал Школа: Недитячі ігри 20 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:10Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
07:00Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
- 19 вересня
-
21:48Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
11:45The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту
-
10:38Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні