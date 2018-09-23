У новій версії Tesla з'явиться відеореєстратор

Функція з'явиться в новій версії програмного забезпечення.

Глава Tesla Ілон Маск постом в Twitter підтвердив, що компанія проводить фінальні тести відеореєстратора, ця функція стане доступна власникам автомобілів Tesla після оновлення програмного забезпечення.

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Оновлення по суті подарує автовласникам безкоштовну камеру, що дозволяє реєструвати пересування. Ці відеоматеріали можуть стати в нагоді в разі ДТП і несправедливого штрафу, або просто для розваги.

.@NHTSAgov will post final safety probability stats soon. Model 3 has a shot at being safest car ever tested. — Elon Musk (@elonmusk) 20 вересня 2018 р.

"Model 3 має усі шасни стати найбезпечнішим автомобілем, який коли-небудь був протестований", – йдеться в повідомленні.

Всі автомобілі Tesla оснащені вісьмома камерами, необхідними для роботи автопілота. До майбутнього оновлення записи камер були приховані від користувачів, вони могли використовуватися лише для внутрішнього використання компанією при аналізі збоїв.

Маск в листуванні зі своїм підписником в Twitter уточнив, що в оновленні V9 з'явиться бета-версія відеореєстратора, а фінальний варіант надійде вже в V9.1.

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