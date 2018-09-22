BMW показала новий тизер наступного покоління 3-Series

Баварський іменитий автомобільний бренд продовжує підігрівати інтерес шанувальників марки.

На цей раз автовиробник виклав в мережу тизерне зображення BMW 3-Series нового покоління. Машина покрита напівпрозорою тканиною, крізь яку видно лише контур решітки радіатора і форму головної оптики новинки.

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Презентація обговорюваної моделі запланована на жовтень. Місце презентації – автосалон, який відкриє свої двері в Парижі 4 жовтня.

Тизер 3-Series наступного покоління

За наявними даними BMW 3-Series нової формації буде зібраний на полегшеній платформі. За рахунок цього машина "скинула" 55 кілограмів.

Також є інформація, що силовий агрегат автоновинки буде представлений чотирициліндровим бензиновим мотором істотно більшої потужності, ніж у актуальній моделі.

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