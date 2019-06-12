У Нотр-Дамі вперше після пожежі пройде меса

Через два місяці після пожежі в Соборі Паризької Богоматері відбудеться католицька меса. З міркувань безпеки туди запрошені всього 20 осіб. Перше богослужіння відбудеться у Нотр-Дамі вже в суботу, 15 червня.

Месу проведе архієпископ Парижа Мішель Опеті. У ній візьмуть участь всього 20 осіб, включаючи священиків собору. Проте, подія транслюватиметься в прямому ефірі на французькому телебаченні, щоб всі християни Франції могли взяти участь.

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Інтер'єр Нотр-Дамі де Парі

Меса пройде у бічній каплиці з обмеженою кількістю людей з очевидних міркувань безпеки, – повідомили в єпархії.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що собор буде відреставрований повністю впродовж п'яти років. Місцева єпархія веде переговори з міською владою, щоб узгодити режим, в якому в соборі зможуть проходити релігійні служіння.

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