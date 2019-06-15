16 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 червня, відзначають у світі Блумсдей та вшановують святого Лук'яна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні вшановують Лук'яна-вітряка. Лукіліан жив в III столітті в Нікомедії й тільки на старості років став християнином. Під впливами його проповідей багато язичників звернулися до Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 16 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аліна, Юстина, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Блумсдей або День Блума влаштовують щорічно шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса. Свято назвали на честь головного героя роману Джойса "Улісс".

або День Блума влаштовують щорічно шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса. Свято назвали на честь головного героя роману Джойса "Улісс". Міжнародний день сімейних грошових переказів.

1578 – У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

1874 – Відбулося урочисте відкриття кавендіської лабораторії.

1903 – Створено компанію Ford Motor.

1919 – Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспарі.

1934 – У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

1998 – Вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЧЕРВНЯ

1313 – Джованні Боккаччо , італійський письменник, автор "Декамерона".

, італійський письменник, автор "Декамерона". 1613 – Джон Клівленд, англійський поет.

1850 – Еме-Ніколя Моро, французький художник і скульптор, представник академізму.

1855 – Шлейфер Г. П., український архітектор.

1866 – В. Г. Ротмістров, український агроном, один із засновників дослідної справи в Росії та Україні.

1867 – Карл Густав Маннергейм, політичний та військовий діяч Фінляндії, маршал.

1895 – Воррен Льюїс, ірландський історик, офіцер британської армії, старший брат письменника Клайва С. Льюїса.

1897 – Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.

1906 – Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.

1917 – Ірвінг Пенн, американський фотограф.

1937 – Ерік Сігал, американський письменник.

1957 – Вовкун Василь Володимирович, український режисер і сценарист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дме південний вітер, то це до швидкого зростання ярих хлібів.

Якщо весь день йде дощ, то буде багато грибів.

Якщо з полудня піднімається вітер, то ярова приймається за зростання.

Якщо сови кричать, то це до негоди.

Якщо собака мало їсть або погано спить і їсть траву, то це до дощу.

Якщо вранці по воді туман стелиться, то це до сонячної погоди.

Якщо увечері на Лук'яна вітер дме з півночі, то день буде ясний. Якщо з півдня чи заходу – до негоди. Якщо зі сходу – хороше зростання врожаю.

Якщо багато роси, то до врожаю льону і конопель.

Якщо гроза, то буде погане прибирання сіна.

Якщо вихор повільно догори піднімається і довго обертається, то погода буде ясна.

Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна вбивати тварин, навіть маленьких комах. Якщо зустрінете павука чи жука, то просто пропустіть його. Інакше накличете на себе біду.

Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Не порушуйте обіцянок, які дали, або зовсім не давайте обіцянки. Є великий шанс, що це спричинить конфлікт, який зіпсує ваші стосунки.

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