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16 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 червня, відзначають у світі Блумсдей та вшановують святого Лук'яна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні вшановують Лук'яна-вітряка. Лукіліан жив в III столітті в Нікомедії й тільки на старості років став християнином. Під впливами його проповідей багато язичників звернулися до Христа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 16 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аліна, Юстина, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Блумсдей або День Блума влаштовують щорічно шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса. Свято назвали на честь головного героя роману Джойса "Улісс".
- Міжнародний день сімейних грошових переказів.
- 1578 – У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.
- 1874 – Відбулося урочисте відкриття кавендіської лабораторії.
- 1903 – Створено компанію Ford Motor.
- 1919 – Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспарі.
- 1934 – У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
- 1998 – Вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЧЕРВНЯ
- 1313 – Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор "Декамерона".
- 1613 – Джон Клівленд, англійський поет.
- 1850 – Еме-Ніколя Моро, французький художник і скульптор, представник академізму.
- 1855 – Шлейфер Г. П., український архітектор.
- 1866 – В. Г. Ротмістров, український агроном, один із засновників дослідної справи в Росії та Україні.
- 1867 – Карл Густав Маннергейм, політичний та військовий діяч Фінляндії, маршал.
- 1895 – Воррен Льюїс, ірландський історик, офіцер британської армії, старший брат письменника Клайва С. Льюїса.
- 1897 – Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.
- 1906 – Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.
- 1917 – Ірвінг Пенн, американський фотограф.
- 1937 – Ерік Сігал, американський письменник.
- 1957 – Вовкун Василь Володимирович, український режисер і сценарист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дме південний вітер, то це до швидкого зростання ярих хлібів.
- Якщо весь день йде дощ, то буде багато грибів.
- Якщо з полудня піднімається вітер, то ярова приймається за зростання.
- Якщо сови кричать, то це до негоди.
- Якщо собака мало їсть або погано спить і їсть траву, то це до дощу.
- Якщо вранці по воді туман стелиться, то це до сонячної погоди.
- Якщо увечері на Лук'яна вітер дме з півночі, то день буде ясний. Якщо з півдня чи заходу – до негоди. Якщо зі сходу – хороше зростання врожаю.
- Якщо багато роси, то до врожаю льону і конопель.
- Якщо гроза, то буде погане прибирання сіна.
- Якщо вихор повільно догори піднімається і довго обертається, то погода буде ясна.
- Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна вбивати тварин, навіть маленьких комах. Якщо зустрінете павука чи жука, то просто пропустіть його. Інакше накличете на себе біду.
- Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.
- Не порушуйте обіцянок, які дали, або зовсім не давайте обіцянки. Є великий шанс, що це спричинить конфлікт, який зіпсує ваші стосунки.
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