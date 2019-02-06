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Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
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Втручання людини і глобальне потепління згубили багато красивих місць нашої планети. Дуже шкода, що тепер побачити ці дивовижні куточки Землі ми можемо лише на фото.
Міст мистецтв, Париж. Знаменитий Міст мистецтв був першим залізним мостом через Сену. Його побудували ще за наказом Наполеона. З роками замків коло моста стало так багато, що він міг впасти під їхньою вагою. Згодом замки прибрали, а замість них встановили скляні панелі.
Озеро Поопо, Болівія. Солоне озеро в Болівії завжди було малим і страждало від дуже сухого регіонального клімату. З глобальним потеплінням воно остаточно пересохло у 2016 році.
Риф біля острова Різдва, Австралія. Біля острова Різдва в Австралії до 2015 року можна було побачити один з найкрасивіших коралових рифів. Потім, всього протягом 10 місяців, велика частина рифа загинула через теплу течію Ель-Ніньо.
Льодовик Чакалтая, Болівія. Гірський хребет Чакалтая і однойменна гора ще не так давно були покриті льодом. Льодовик тут утворився більше 18 тисяч років тому. Через глобальне потепління з 1980 року він зменшився на 80%, а до 2009 повністю зник.
Водоспад Гуайра, Бразилія, Парагвай. На річці Парана на кордоні між Бразилією і Парагваєм колись був красивий каскад водоспадів. У 1982 році Національний парк Гуайра ліквідували, скелі підірвали, а місцевість затопили водосховищем.
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