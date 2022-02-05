У Норвегії заборонили розводити бульдогів і спанієлів: у чому причина

Окружний суд Норвегії в Осло ухвалив, що розведення бульдогів та Кавалер Кінг Чарльз спанієлів – це порушення закону про захист тварин. Більше ці породи в країні розводити не можна.

У цих собак так багато проблем зі здоров'ям, що їх назвали продуктом людської жорстокості. Про це розповідає видання NY Post.

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Спанієлі часто мають вроджені хвороби серця, проблеми з очима та вухами, хребтом та суглобами. Натомість у бульдогів поширені проблеми з диханням через коротку морду та велику кількість шкіри навколо ніздрів. У спеку вони можуть задихатися.

Про штучно спричинені проблеми зі здоров'ям у бульдогів відомо ще з початку XX століття. Цей вердикт протермінований на багато років, – кажуть у Службі захисту тварин Норвегії.

Зазначається, що ухвала не передбачає повної заборони цих порід у країні. "Відповідальне та науково обґрунтоване" схрещування лише вітається – так є можливість позбавити хвороб наступні покоління собак.

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