У Норвегії виявили стародавній корабель вікінгів

На заході Норвегії вчені знайшли унікальний корабель віком понад тисячу років, побудований вікінгами.

Відкриття на острові Едей зробили археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини. "Судно, яке може датуватися епохою вікінгів і було побудовано понад 1000 років тому, нещодавно виявили в західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал. Відкриття було зроблено за допомогою георадара", – сказано в повідомленні.

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За словами міністра клімату, таке відкриття має як національне, так і міжнародне значення. Місце, де був виявлений корабель, розташоване на судноплавному шляху в Тронхейм. Воно розташоване недалеко від локації, де король Гаральд Ферхейр брав участь у двох морських битвах, завоювавши владу в Норвегії в кінці 800-х років.

Проте, експерти наразі стверджують, що рано робити висновки з приводу віку знайденого корабля, хоча, йому "точно більше тисячі років".

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