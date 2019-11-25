Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця Танці з зірками

У Норвегії виявили стародавній корабель вікінгів

  • 11
Вікінги - фото 1
Вікінги / adressa

На заході Норвегії вчені знайшли унікальний корабель віком понад тисячу років, побудований вікінгами.

Відкриття на острові Едей зробили археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини. "Судно, яке може датуватися епохою вікінгів і було побудовано понад 1000 років тому, нещодавно виявили в західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал. Відкриття було зроблено за допомогою георадара", – сказано в повідомленні.

І ще: Скільки років собаці за людськими мірками: точна формула для розрахунку

За словами міністра клімату, таке відкриття має як національне, так і міжнародне значення. Місце, де був виявлений корабель, розташоване на судноплавному шляху в Тронхейм. Воно розташоване недалеко від локації, де король Гаральд Ферхейр брав участь у двох морських битвах, завоювавши владу в Норвегії в кінці 800-х років.

Проте, експерти наразі стверджують, що рано робити висновки з приводу віку знайденого корабля, хоча, йому "точно більше тисячі років".

У Норвегії виявили стародавній корабель вікінгів - фото 370186

У Норвегії виявили стародавній корабель вікінгів - фото 370187

У Норвегії виявили стародавній корабель вікінгів - фото 370188

Читайте також: Всього 4 години на тиждень: незвичайна користь спорту

Джерело: adressa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 548
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5290
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 3442
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне