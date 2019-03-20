У Норвегії відкрився найбільший підводний ресторан Європи

Незвичайний заклад громадського харчування розташований неподалік маяка Ліндеснесе біля села Балі. Його спроектувало відоме норвезьке архітектурне бюро Snohetta. Причому, сам ресторан нагадує величезний акваріум.

Перше, що бачать відвідувачі – монолітна конструкція химерної форми з бетонними стінами завтовшки понад метр, яка виступає над поверхнею моря. Коли ж люди входять у ресторан, то помічають, що основна частина будівлі занурена в море на глибину 5 метрів.

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Ресторан називається Under, що з англійської перекладається як "під", а з норвезької як "здивування". Відвідувачам пропонують пообідати чи повечеряти у незвичайних умовах: з панорамних вікон головного залу відкривається захоплюючий вид на морське дно, де можна спостерігати за життям морської флори та фауни.

У залежності від пори року та погодних умов, можна побачити різну картинку: в спокійні дні видимість становить близько 20 метрів, а під час шторму виникає відчуття епіцентру стихії.

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